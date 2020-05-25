Смертельная авария произошла в Челябинской области, в Брединском районе. Как уточняет ГТРК Южный Урал, жертвой ДТП стал 10-летний ребенок. Скорее всего, женщина-водитель не справилась с управлением из-за превышения скорости.

Смертельная авария произошла в Челябинской области, в Брединском районе. Как уточняет ГТРК "Южный Урал", жертвой ДТП стал 10-летний ребенок.Как выяснилось, машина KIA Rio с двумя детьми, за рулем которой была фельдшер из Магнитогорска, упала в кювет. Мать и старшего ребенка 15 лет госпитализировали с травмами. Младший сын скончался до приезда скорой.Передняя часть легковушки полностью разбита. Скорее всего, женщина не справилась с управлением из-за превышения скорости. По информации ГИБДД, стаж водителя — около пяти лет. За год она три раза нарушала ПДД.ДТП произошло на 109 километре автотрассы Кизильское – Бреды – Магнитогорск. Другие машины не пострадали — встречная полоса, по счастью, оказалась свободной.