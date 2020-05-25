Старый Свет выходит из эпидемии коронавируса и постепенно снимает ограничения. Разные страны - с разной скоростью, но уже задумались об открытии границ.

Старый Свет выходит из эпидемии коронавируса и постепенно снимает ограничения. Разные страны — с разной скоростью, но уже задумались об открытии границ. Правда, Швеция может оказаться в стороне от этого долгожданного события. Страна выбрала альтернативный путь борьбы с коронавирусом. Ограничения ввели минимальные, что должно было помочь создать коллективный иммунитет, а заодно поддержать экономику. Свой путь обернулся рекордной летальностью от COVID-19 — 12% от всех заразившихся. Это почти в три раза больше, чем у соседей в Дании и Финляндии, в 4 раза выше, чем в Норвегии. Так что шведских туристов никто особенно не ждет.В то же время Франция уверена в себе на столько, что приняла решение провести второй тур отложенных в марте муниципальных выборов. Голосование декретом премьера Эдуара Филиппа намечено на 28 июня. При этом соблюдение санитарных предписаний строго обязательно. Для большей безопасности предусмотрена возможность голосовать из дома.Теория — это одно, практика — другое. Италии разрешили выходить из карантина, но медленно, буквально по сантиметрам. В Лацио даже полотенце на песок пока нельзя бросить – оштрафуют — но можно готовить пляжи. Туристов не пускают, надежда на туризм внутренний. Но и тут для каждого региона — своя линейка. Там, где коэффициент заражений низкий, можно красить, строить, раскрывать зонтики.Тем же занимаются рестораны — раздвигают столы и изучают санитарный протокол. Недостаточно лишь соблюдать дистанцию."Если вдруг случится вспышка, наше правительство хочет, чтобы у него был контроль над ситуацией, чтобы можно было найти всех, кто сидел за столом в тот день", — рассказал управляющий одного из ресторанов.В поисках уединения и необычных решений на лето Италия возвращается к истокам. 100 лет назад так купались, арендуя домики на пляже и переодеваясь, избегая лишних глаз.Деревянные домики во времена коронавируса — действительно идеальное место для пляжного отдыха-2020. Маска не нужна. Дистанцию соблюдать не нужно. Место под солнцем только твое. Даже спуск к морю — твой собственный: вероятность, что, плавая, встретишь кого-то, равна нулю.Городок Санта-Маринелла под Римом действительно на пике моды."В прошлом году мне в это время звонили 10 человек в день, а сегодня – 30. А сезон даже не начался", — рассказал один из риелторов.А ведь никто не знает, начнется ли сезон. Кашляя в рукав, под крики "Позор, надень маску!" премьер Конте умоляет итальянцев никуда не ездить и отдохнуть этим летом в Италии, подержать отели и рестораны. Но в той же Ломбардии, как только ослабили режим, новые случаев — в два раза больше.25 мая должно открыться вообще все, кроме магазинов, ресторанов и парикмахерских: бассейны, спортзалы, музеи. Пока заработали самые крупные. Опять же только для своих."Очень странное ощущение. За последний год мы здесь побывали столько раз, музей всегда был полон народу. Так необычно гулять тут теперь: площадь напротив пуста, на ступеньках никого нет. Очень странно, даже жутковато", — признался гид Джон Мучигроссо.Почти вернулась к нормальной жизни Испания, хотя и там не вышли на ноль. Но если не откроют пляжи и не пустят туристов, стране разбираться с безработицей.Франция открыла школы и учит детей дистанции: что такое метр, лучше всего объяснять, надевая обруч. Объявлена дата второго тура муниципальных выборов — 28 июня. Нужно избрать 35 тысяч мэров. Местные выборы — это традиционно важно для страны, их не отменяли даже в военные времена.Первый тур прошел 16 марта — были приняты все возможные меры предосторожности — второй пройдет с учетом двухмесячного опыта борьбы с коронавирусом — дистанция антисептики. Голосование — на дому."Взвесив все "за" и "против", мы решили, что пора вспомнить о том, что живем в демократическом обществе. Поэтому мы представим 27 мая президенту Франции декрет о проведении второго тура выборов 28 июня", — заявил Эдуар Филипп, премьер-министр Франции.Британия пока не ослабила режим самоизоляции, но уже предупредила: с 8 июня всех въезжающих отправит на карантин."Людям, приезжающим в Великобританию, за некоторым исключением, будет предложено самоизолироваться на две недели. Они будут обязаны предоставить свои контакты и адрес пребывания — для возможных проверок", — предупредил Прити Пател, министр внутренних дел Англии.Этот страх можно понять. Шведский либеральный сценарий, где смертность очень высокая, не сработал. Вопросов к вирусу много. Как и желания отдохнуть — страны без туризма этим летом не выживут. Греция Кипр уже ведут двусторонние переговоры с отдельными странами, обещая низкие цены и лояльность — отсутствие карантина, выборочные тесты. Туристов заманивают, но нужно взвешивать, что важнее, отдохнуть, где привык, или скромнее, но безопаснее, ведь в случае ЧП кто будет лечить и вывозить?Бывший глава итальянской МЧС Гуидо Бертолазо — сам врач — заразился спустя 4 дня работы в Ломбардии. Его вызвали работать чрезвычайным комиссаром. Мы пишем интервью в центре Рима, в 10 метрах от нас выпущенные на улицы подростки. Собираться в группы нельзя, но полиции на всех не хватает.- Риск остается? Эпидемия может вернуться?- Конечно, риск есть. Никто, к сожалению, не может это исключить. Это новый вирус, о котором мы узнали лишь пару месяцев назад. Его клиническое поведение коварно, потому нужно продолжать быть внимательными, — отметил Бертолазо.Данные из регионов правительство изучает скрупулезно. Новые случаи. Сводки из отделений интенсивной терапии. Погибшие. Фаза-2 в Италии анонсирована так же, как анонсирована и ее возможное отмена, если вдруг сводки из больниц перестанут быть успокаивающими.