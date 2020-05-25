Злоумышленники в ночное время снимали государственные номера с машин, припаркованных во дворах домов, после чего оставляли записки с предложением их выкупа...

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Ховрино задержали двоих приезжих мужчин по подозрению в неправомерном завладении государственными регистрационными знаками транспортных средств», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В полицию обратились пятеро граждан, проживающих в районе Ховрино. Они сообщили, что с их автомобилей были похищены государственные номера. Кроме того, заявители обнаружили записки, в которых говорилось о том, что для возврата номеров владельцам необходимо пополнить счет электронного кошелька по указанному номеру телефона на сумму 1500 рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Левобережной улице задержали подозреваемых. Ими оказались 21-летний и 29-летний приезжие из ближнего зарубежья.Установлено, что злоумышленники в ночное время снимали государственные номера с машин, припаркованных во дворах домов на Зеленоградской и Клинской улицах, после чего оставляли записки об их выкупе.Следствием ОМВД России по району Ховрино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 325.1 УК РФ «Неправомерное завладение государственным регистрационным знаком транспортного средства». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29