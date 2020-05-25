Уровень безработицы в США может составить более 20% в мае на фоне пандемии коронавируса, заявил экономический советник Белого дома Кевин Хэссет.

Уровень безработицы в США может составить более 20% в мае на фоне пандемии коронавируса, заявил экономический советник Белого дома Кевин Хэссет.Хэссет заявил CNN, что уровень безработицы в США в июне будет выше, чем в мае, после чего начнет снижаться. Тем не менее, по его словам, показатели безработицы все еще будут двузначными осенью."Если бы в июле была вакцина, я был бы более оптимистичен в этом отношении", — добавил он, указав на то, как пандемия повлияла на потребительскую активность и рынки.В апреле экономика США потеряла 20,5 миллиона рабочих мест, безработица подскочила до 14,7%. Оба показателя достигли максимума со времен Второй мировой войны.С тех пор как предприятия и магазины в США начали закрываться в середине марта из-за коронавируса, было подано около 38,6 миллиона заявок на пособие по безработице.В ноябре в США должны будут пройти президентские выборы, и высокий уровень безработицы может снизить шансы президента Дональда Трампа на переизбрание.