В Госдуму внесен законопроект о снижении возраста, с которого полагается надбавка к пенсии, с 80 до 75 лет. Авторами инициативы стали депутаты фракции ЛДПР, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

В Госдуму внесен законопроект о снижении возраста, с которого полагается надбавка к пенсии, с 80 до 75 лет. Авторами инициативы стали депутаты Ярослав Нилов, Игорь Лебедев, Борис Пайкин и Дмитрий Свищев, а также сенатор Сергей Леонов, сообщается на сайте нижней палаты парламента.В настоящее время в законе "О страховых пенсиях" прописано, что гражданам, достигшим 80 лет, устанавливается повышение в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, так как они нуждаются в постоянном постороннем уходе."Принятие законопроекта позволит обеспечить более достойный уровень жизни лицам, достигшим возраста 75 лет", — указывается в пояснительной записке к законопроекту.В документе указывается, что по классификации Всемирной организации здравоохранения к лицам старческого возраста относятся все, кто достиг 75-летнего возраста. Это обусловлено физиологическими особенностями организма. Поэтому во многих странах для таких людей предусмотрены различные доплаты и другие меры поддержки."В настоящее время накоплены финансовые ресурсы, которые могли бы быть направлены на повышение уровня пенсионного обеспечения лиц, достигших возраста 75 лет", — подчеркивается в пояснительной записке к законопроекту.Авторы инициативы предполагают, что вступить в силу поправки могут уже в 2021 году. размер фиксированной выплаты в 2021 году составит 6044,48 рублей.