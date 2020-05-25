По словам заявителя, с территории ремонтной мастерской пропал уборочный пылесос марки BucherCityCat...

Инспекторы ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮАО г. Москвы совместно с оперативником ОМВД России по району Северное Бутово задержали безработного москвича по подозрению в угоне уборочной машины.В территориальный отдел полиции обратился руководитель организации по обслуживанию и содержанию автомобильных дорог с заявлением о пропаже с территории ремонтной мастерской уборочного пылесоса марки BucherCityCat.В результате проведения розыскных мероприятий сотрудники полиции на 29 км МКАД задержали подозреваемого – 32-летнего жителя столицы. По словам задержанного, он завладел транспортным средством, чтобы покататься.Отделением дознания ОМВД России по району Северное Бутово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22