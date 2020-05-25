Указом мэра с 25 мая в Москве возобновил свою работу каршеринг. Впрочем, популярный до пандемии сервис пока все равно будет работать с рядом серьезных ограничений. О них, а также о ценах и других особенностях каршеринга по-новому сейчас расскажем.

Указом мэра с 25 мая в Москве возобновил свою работу каршеринг. Впрочем, популярный до пандемии сервис пока все равно будет работать с рядом серьезных ограничений. О них, а также о ценах и других особенностях "каршеринга по-новому" сейчас расскажем.Одно из главных ограничений — это срок пользования машиной. Если раньше ее можно было арендовать даже на несколько минут для короткой поездки (а в такой дешевой аренде и был основной смысл каршеринга), то теперь машины можно взять только минимум на 5 дней, сообщает сайт мэрии. Контролировать это будут с помощью Единой навигационной системы Москвы.Также каршерингом пока смогут пользоваться только те, у кого есть рабочий или служебный (то есть многоразовый) пропуск. При бронировании машины операторы дают заказчику госномер автомобиля, который перед началом аренды надо привязать к пропуску, а потом его номер внести в приложение оператора сервиса для проверки. И только после проверки легальности пропуска стартует аренда, причем пропуск система будет проверять ежедневно.Парковка для автомобилей "Московского каршеринга" останется бесплатной, но после завершения аренды автомобиль отправится на дезинфецию, на время которой он исчезнет с карты в приложении оператора. Отслеживать факт отправки машины на дезинфекцию будет Центр организации дорожного движения (ЦОДД) через геолокацию и телематическое оборудование.Как выяснили АвтоВести, также в период ограничений не будет действовать возможность передачи руля другому пользователю. Ее в начале апреля, к примеру, ввел Яндекс.Драйв. Опция "Передать руль" была доступна в меню во время активной сессии поездки и позволяла передать управление другому лицу по номеру телефона или QR-коду. Правда, "сменщик" должен был быть зарегистрирован Яндекс.Драйве, иметь текущий статус, позволяющий ездить на конкретной модели автомобиля.Что до цен, то новые прайсы некоторых популярных сервисов уже известны. Тот же Яндекс.Драйв — это от 5600 рублей за 5 дней аренды и от 7500 рублей за 7 дней. В аренду включены 120 часов (после их истечения за каждую новую минуту надо платить по 4,4 рубля), но километры не включены и оплачиваются дополнительно по ставке 11,5 руб/км."Делимобиль" предлагает машины по цене от 2944 рублей на 5 дней, включено только 200 км, все, что сверху лимита, стоит от 6,35 руб/мин и выше в зависимости от времени суток. У BelkaCar — от 7000 рублей на 5 дней, в цену ареды включены 500 км, после превышения этого лимита за каждый километр придется платить по 7,5 рублей. Сервис YouDrive — 5000 рублей на 5 дней, аренда включает 100 км пробега в сутки, пробег свыше лимат — 8 руб/км.В целом, по наблюдениям АвтоВестей, в городе сейчас много свободных каршеринговых машин, так как люди явно не спешат брать машины по таким тарифам и на таких условиях. Также немало машин грязных и незаправленных, особенно за пределами Третьего транспортного кольца Москвы. Хотя напомним, что заправку на АЗС оператор потом компенсирует.Напомним, что указом мэра Москвы Сергея Собянина, работа всего московского каршеринга была приостановлена с 13 апреля. Первоначально ожидалось, что ограничения снимут 19 апреля. К моменту ввода ограничений спрос на поездки радикально упал."Спрос на эту услугу упал на 60%. Соблюдать режим дезинфекции в каршеринге очень сложно. Поэтому пока придется обходиться без него", — сообщалось в распоряжении Сергея Собянина на официальном сайте мэра Москвы.