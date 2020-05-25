Снайперы-разведчики, которые базируются в Тамбовской области, получили модернизированные снайперские винтовки СВ-98.

Снайперы-разведчики, которые базируются в Тамбовской области, получили модернизированные снайперские винтовки СВ-98, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.Снайперы-разведчики в Тамбовской области получили на вооружение современные модификации винтовки СВ-98. https://t.co/FX19kTahLj#МинобороныРоссии #АрмияРоссии #ЗВО #Спецназ #Снайперы pic.twitter.com/Dj5NeFIGqv— Минобороны России (@mod_russia) May 25, 2020Военные уточняют, что новое оружие стало удобнее: на него установили телескопический, регулируемый по длине приклад, универсальные крепления для оборудования. Кроме того, прицел винтовки получил подсветку шкал для стрельбы ночью.СВ-98 – высокоточная снайперская винтовка, которая использует российский патрон 7,62х54R. Выпуск оружия налажен на предприятии концерна "Калашников". Как утверждает Минобороны, дальность полета пули из СВ-98 достигает 3800 метров. Впрочем, производители указывают, что дистанция эффективного огня не превышает 1000 метров.Вес СВ-98 без боеприпасов – 5,8 килограммов, магазин вмешает 10 патронов. В комплекте с винтовкой идет глушитель.