Известный грузинский теннисист, первая ракетка своей страны Николоз Басилашвили после освобождения под залог дал первые комментарии относительно выдвинутых против него обвинений в избиении его бывшей жены Нелли Дорокашвили. Спортсмен не согласен с предварительными оценками и ждет суда.

Известный грузинский теннисист, первая ракетка своей страны Николоз Басилашвили после освобождения под залог дал первые комментарии относительно выдвинутых против него обвинений в избиении его бывшей жены Нелли Дорокашвили. Спортсмен не согласен с предварительными оценками и ждет суда."Моя главная цель сегодня – защитить свою правду, не навредив интересам сына, — цитирует Басилашвили портал Formulanews.Ge. – Особая связь с сыном заставляет меня воздержаться от ответа на безосновательные обвинения, но я уверен, что с помощью юристов докажу правду в суде"."Надеюсь, что все детали этого дела станут известны уже скоро и вердикт будет справедливым. Сейчас я не хочу говорить о своей личной жизни. Не буду публично обсуждать свою бывшую жену – она мать моего единственного сына, и это не изменится", — сказал спортсмен.