Российская фигуристка Александра Трусова в третий раз оказалась внесенной в Книгу рекордов Гиннесса. 15-летняя спортсменка была удостоена такой чести за исполнение первого в истории женского фигурного катания четверного флипа.

Российская фигуристка Александра Трусова в третий раз оказалась внесенной в Книгу рекордов Гиннесса. 15-летняя спортсменка была удостоена такой чести за исполнение первого в истории женского фигурного катания четверного флипа.Как сообщает официальный сайт Книги рекордов Гиннесса, Трусова совершила четверной флип в финале Гран-при, который проходил в итальянском Турине. Это произошло 7 декабря 2019 года.Ранее российская фигуристка отметилась в Книге рекордов Гинесса за исполнение четверных лутца и тулупа.Напомним, что недавно Трусова приняла решение уйти от Этери Туттберидзе и перейти в группу к Евгению Плющенко.