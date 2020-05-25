Сбываются мрачные прогнозы, время приспускать флаги. В США - общенациональный траур по погибшим от коронавируса. Зараза убила почти 100 тысяч американцев.

Сбываются мрачные прогнозы, время приспускать флаги. В США — общенациональный траур по погибшим от коронавируса. Зараза убила почти 100 тысяч американцев. Уже и у Трампа маска появилась. Правда, только в руках. Постеснялся носить ее перед камерами, когда был на заводе Ford.- Вы беспокоитесь по поводу второй волны коронавируса?- Говорят, что очень высокая вероятность. Это обычное явление. И мы потушим любой пожар, но мы не будем больше закрывать нашу страну, — заявил Дональд Трамп.Кошелек или жизнь — Штаты перед выбором. Простой из-за коронавируса принес только Ford убытков на 5 миллиардов долларов. На неделе 60 тысяч сотрудников снова встали к конвейеру. Маски, дистанция — так заводы открывают с поправкой на эпидемию. Во всех 50 штатах США ограничения начали постепенно снимать."Малому бизнесу нужно открываться. Владельцам, сотрудникам парикмахерских нужно дать возможность жить и кормить семьи", — говорят американцы."Операция "Стрижка" — так назвали свой протест парикмахеры. Чтобы, власти штата Мичиган видели, как им нужна работа, стригли всех желающих под окнами местного Капитолия.Проблему с закрытыми ресторанами в городке Варрентон в Вирджинии решили просто. Мэрия забрала немного проезжей части у автомобилистов и отдала ее бизнесменам. Столики можно ставить прямо на дороге. Так и гости дистанцию соблюдают, и заведения могут работать.Дезинфицирующий гель теперь — данность, как салфетки или нож с вилкой. Обедающих не смущает, что в метре от тарелки проезжают машины. Так жизнь гудит.Уже 39 миллионов американцев — без работы. Это в 10 раз больше, чем было до эпидемии. И вместе с безработными бездомных становится больше. В Сан-Франциско число бомжей за эту весну утроилось. Палатки бродяги ставят даже на площади перед мэрией.В США будут долго восстанавливаться от эпидемии, прогнозирует Джо Байден. Он ругает Трампа за вливание денег в экономику, поспешные решения вернуть всех на работу. 78-летний кандидат в президенты третий месяц раздает советы и агитирует за себя, не выходя из дома."Если у тебя проблемы с выбором, ты за меня или за Трампа, значит, ты не черный", — сказал Байден. За эти слова он уже извинился и, видимо, будет просить прощения еще и еще. В популярнейшей у афроамериканцев программе, заявить, что они должны голосовать по цвету кожи, а не по зову сердца, — это отвернуть от себя миллионы избирателей.За два дня до неосторожной реплики Байден победил праймериз в Орегоне. Из-за коронавируса внутрипартийное голосование там провели по почте. В предвыборных списках не значатся, но набирают популярность социалисты, демократы. Только за апрель партия увеличила численность на 20%. Неподъемная медицинская страховка в разгар эпидемии приводит американцев под красные знамена.За время эпидемии самые богатые люди планеты стали еще богаче. Выросли акции компаний Amazon, Microsoft. Счет владельца Facebook Марк Цукерберга пополнился на 86 миллиардов долларов. Нажилась на коронавирусе и фирма, которая по завышенным в 10 раз ценам поставляла в американские больницы аппараты для стерилизации масок. Маски в итоге портились, а новых никто не выдавал."Мы все в отчаянии. Посмотрите, какая у нас защита! Нам выдали водонепроницаемую одежду. Наверное, все видят, что это не так", — сказала одна из медсестер.Это уже медики из Латинской Америки жалуются на спецодежду, которой нет. А регион сейчас — самая горячая точка на мировой карте эпидемии. Количество смертей выросло в 9 раз за неполный месяц. Бразилия прирастает десятками тысяч в день. Там заразившихся — уже 350 тысяч человек, а на кладбищах — бескрайние ряды могил."Эта болезнь бесшумна. Мы не верили, что такое случится. И посмотрите — я хороню свою мать. Мне 30 лет, моя мама умерла молодой, всего в 57. Я могу потерять отца в любой момент, он в больнице", — плачет одна и женщин.В Колумбии ответ местных умельцев на запущенный коронавирусом конвейер смерти — картонная коробка. Она же — больничная койка, которая легко превращается в гроб.В изобретательности винит власти Колумбии президент соседней Венесуэлы. Николас Мадуро уверен им заразу специально завозят. "Вирус был зафиксирован у 67 венесуэльцев, вернувшихся из Колумбии. Президент Дуке приказал сделать все возможное, чтобы заразить Венесуэлу. Колумбийцы дарили нашим людям некие сумки с кексами. До этого они были здоровы и ни с кем не общались", — сказал Мадуро.Чтобы остановить инфекцию, администрация Трампа собирается закрыть сообщения с несколькими странами Латинской Америки. Еще Вашингтон закрывает "Открытое небо". Выходит из договора, который 20 лет был мостом доверия между странами. 34 страны участницы могли выполнять наблюдательные полеты над территорией друг друга. Теперь США это стало не нужно."Россия не придерживалась договора. Так что до тех пор, пока они не начнут его придерживаться, мы выйдем из него", — заявил Трамп.Претензии можно было бы разобрать на комиссии, но США предпочли сразу на выход. Так же, с плеча, Трамп уничтожил Договор по ракетам средней и меньшей дальности. Вышел из иранской сделки и никак не может продлить соглашение об ограничении стратегических наступательных вооружениях. То есть документов, определяющих международную безопасность, почти не осталось. "Открытое небо" — один из последних, и нарушали его, кстати, американцы."Как раз у российской стороны есть очень четкие и давно сформулированные претензии к американцам. Это и отказ предоставлять разрешение на отход от американских правил воздушного движения, и изменение специальных процедур для выполнения наблюдательных полетов над Гавайскими островами, и отказ предоставлять ночевки на континентальной части США, и многое другое", — подчеркнула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Страны НАТО с выходом США остаются без американских разведданных. Европейские дипломаты в коллективном письме Трампа попросили одуматься. Пощечиной союзникам назвали выходку президента на Капитолийском холме. Похоже, еще большая порция критики выльется на него после этих кадров. Всю субботу Трамп развлекался игрой в гольф. В США шел второй день общенационального траура по погибшим от коронавируса.