Главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан был замечен в нарушении правил самоизоляции после того, как покинул свой дом в Мадриде. Французский наставник решил проведать свой дом в деревне неподалеку от столицы Испании.

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан был замечен в нарушении правил самоизоляции после того, как покинул свой дом в Мадриде. Французский наставник решил проведать свой дом в деревне неподалеку от столицы Испании.Загородный дом тренер "Реала" купил себе в прошлом году. Как сообщает Sport.es, в случае доказательства вины 47-летнего французского специалиста, ему будет грозить денежный штраф в размере полутора тысяч евро.Напомним, что несмотря на постепенное снятие ограничений в Испании, Мадрид остается тем городом, который по-прежнему сохраняет правила строгого карантина.Накануне требования протокола по возобновлению чемпионат Испании по футболу также нарушили четыре игрока "Севильи". Однако они никуда не уезжали, а наоборот, собрались в одном доме компанией свыше десяти человек и устроили вечеринку.Возобновить Ла Лигу планируют восьмого июня.