Трое из восьми задержанных после перестрелки на Каширском шоссе в Москве стали фигурантами уголовного дела по факту покушения на убийство, незаконного оборота оружия и хулиганства.

Трое из восьми задержанных после перестрелки на Каширском шоссе в Москве стали фигурантами уголовного дела по факту покушения на убийство, незаконного оборота оружия и хулиганства, сообщили в столичном управлении СКР.Первоначально сообщалось о восьмерых задержанных: троих остановили на месте стрельбы у ЖК "Ясный", еще пятерых — при попытке спрятаться в подъезде жилого дома примерно в 10 минутах езды. По данным следователей, всего было допрошено более 15 участников конфликта и очевидцев, у некоторых при обыске обнаружили оружие.Ранения в ходе перестрелки, в которой использовались травматические пистолеты, охотничьи ружья "Сайга" и "Вепрь", получили мужчины 36 и 38 лет, проживающие в Самарской области и Мордовии — у них множественные ранения поясницы, нижних конечностей и ягодиц.СКР не называет причину конфликта, по неподтвержденной информации, на Каширском шоссе сошлись представители конкурирующих ритуальных контор.Меру пресечения задержанным суд изберет в ближайшее время.