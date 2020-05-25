Обстановка с заболеванием коронавирусом работников на Чаядинском газовом месторождении в Якутии перестала быть угрожающей, заявил вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.

Обстановка с заболеванием коронавирусом работников на Чаядинском газовом месторождении в Якутии перестала быть угрожающей, заявил вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.Трутнев провел совещание по выполнению плана профилактики коронавирусной инфекции на участке строительства Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) в районе города Свободный Амурской области.В местах массового сосредоточения людей необходимы особые меры, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, подчеркнул Трутнев. На Чаяндинском месторождении в Якутии сложилась сложная ситуация, однако обстановка перестала быть угрожающей, заявил вице-премьер.С 17 апреля в вахтовых поселках Чаяндинского месторождения, где трудятся более 10 тысяч человек, введен карантин в связи со вспышкой COVID-19. Здоровых работников вывезли в другие регионы страны к местам проживания.Газ с Чаянды идет в Китай по трубопроводу "Сила Сибири".Амурский ГПЗ станет одним из крупнейших в мире заводов по переработке газа. Проект предусматривает переработку 42 миллиардов куб. м газа в год с производством 60 миллионов куб. м гелия, 2,5 миллиона тонн этана, 1 миллион тонн пропана и 500 тысяч тонн бутана.