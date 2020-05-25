Глава Тувы Шолбан Кара-оол сообщил на своей странице в соцсети ВКонтакте, что заразился коронавирусом и госпитализирован.

Глава Тувы Шолбан Кара-оол сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте", что заразился коронавирусом и госпитализирован.По его словам, кроме него, в больнице находятся главы администрации двух муниципалитетов региона, есть сотрудники администрации республики.Шолбан Кара-оол подчеркнул в обращении к жителям Тувы, что настигшая его болезнь очень заразная и попросил граждан беречь себя, соблюдать самоизоляцию и заниматься профилактикой болезни, передает ТАСС.По данным на утро 25 мая, всего в Туве зарегистрированы 706 случаев инфицирования коронавирусом нового типа, 83 пациента выздоровели, одна женщина скончалась.