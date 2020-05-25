ОУР УВД по ВАО ГУ МВД России г. Москвы устанавливает местонахождение пропавшего без вести Гаврилова Юрия Михайловича 1957 года рождения...

ОУР УВД по ВАО ГУ МВД России г. Москвы устанавливает местонахождение пропавшего без вести Гаврилова Юрия Михайловича 1957 года рождения, местонахождение которого неизвестно с января 2011 года.Приметы: на вид 55-60 лет, рост 160-174 см., худощавого телосложения, лицо овальное, волосы прямые, светло-русые с сединой, нос прямой, глаза серые.Особые приметы: имеет вставные зубы.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону: 8(495)965-14-01 или в службу «102» (с мобильного 112).Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73