ОУР УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Герасина Альберта Никитовича 1937 года рождения...

ОУР УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Герасина Альберта Никитовича 1937 года рождения, местонахождение которого неизвестно с сентября 2011 года.Приметы: на вид 75-80 лет, рост 170 см, полного телосложения, голова обрита, лицо круглое, глаза серо-голубые, брови широкие, дугообразные, длинные.Особые приметы: отсутствует второй палец правой ноги, на обеих ногах дефект – большие пальцы деформированы, сильно загнуты в сторону остальных пальцев, зубы отсутствуют, на теле справа шрам от аппендицита, многочисленные шрамы на обеих руках.Одежда: серая толстовка болотного цвета с рукавами, темные спортивные брюки, черная футболка, кроссовки синие, часы наручные на самодельном ремешке в виде резинки черного цвета.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону: 8(495)965-14-01 или в службу «102» (с мобильного 112).Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73