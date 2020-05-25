Хакерская группа Unc0ver создала инструмент, делающий возможным джейлбрейк — то есть получение полного доступа к управлению системой и железом — на любых iPhone и iPad с iOS версии от 11 до самой свежей — 13.5.

Хакерская группа Unc0ver создала инструмент, делающий возможным джейлбрейк - то есть получение полного доступа к управлению системой и "железом" - на любых iPhone и iPad с iOS версии от 11 до самой свежей - 13.5. Решение использует не раскрытую пока уязвимость нулевого дня (то есть такую, о которой нет информации в открытом доступе и для устранения которой не выпущен апдейт).Как пишет издание Wired со ссылкой на ведущего разработчика Unc0ver, джейлбрейк не сказывается негативно на времени работы устройства от батареи, не влияет на использование сервисов Apple и не лишает "песочницу" iOS присущей ей безопасности. Поскольку этот джейлбрейк не опенсорсный, его разработчики не раскрыли, какую именно уязвимость в iOS он использует.Любой джейлбрейк дает пользователям мобильных устройств Apple больше контроля над операционной системой устройства, позволяя кастомизировать интерфейс, использовать не разрешенные Apple приложения, а также ставить пиратские версии платных программ. Подобная процедура неизбежно снижает защищенность устройства, делая iPhone с джейлбрейком желанной добычей для хакеров.