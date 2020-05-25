Известный телеведущий Александр Гордон заболел коронавирусом. О своем диагнозе журналист узнал во время работы над новым выпуском программы Док-ток.
В студии Гордон сдал экспресс-тест на ..
Известный телеведущий Александр Гордон заболел коронавирусом. О своем диагнозе журналист узнал во время работы над новым выпуском программы "Док-ток".
В студии Гордон сдал экспресс-тест на СOVID-19. Спустя десять минут пришли результаты: они оказались положительными. Журналист спешно покинул съемочной площадку, сообщает "".