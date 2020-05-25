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<a href="https://33live.ru/novosti/25-05-2020-uznal-o-diagnoze-na-semkax-televedushhij-gordon-zarazilsya-koronavirusom.html" target="_blank">Узнал о диагнозе на съемках: телеведущий Гордон заразился коронавирусом</a> - Известный телеведущий Александр Гордон заболел коронавирусом. О своем диагнозе журналист узнал во время работы над новым выпуском программы Док-ток. В студии Гордон сдал экспресс-тест на ..