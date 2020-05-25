Специалисты железнодорожного соединения Южного военного округа готовят площадки для строительства многофункциональных медцентров в Республике Дагестан. Их возведут в городах Хасавюрт, Каспийск и Дербент. В работах участвуют более 70-ти военнослужащих, плюс техника. В общей сложности госпитали рассчитаны на 200 мест.

Специалисты железнодорожного соединения Южного военного округа готовят площадки для строительства многофункциональных медцентров в Республике Дагестан. Их возведут в городах Хасавюрт, Каспийск и Дербент. В работах участвуют более 70-ти военнослужащих, плюс техника. В общей сложности госпитали рассчитаны на 200 мест.Сдать медцентры планируют до конца июня, сообщает телеканал "Россия 24". Тем временем, состав мобильного госпиталя одного из соединений Западного военного округа преодолел уже более половины пути из подмосковного Алабино в Дагестан.