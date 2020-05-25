На Украине постепенно стали снимать ограничения, связанные с коронавирусом. В частности, после двухмесячного простоя в Киеве пустили метро. Открыли для верующих и главную святыню - Киево-Печерской лавру, ранее закрытую из-за вспышки ковида среди священнослужителей.

На Украине постепенно стали снимать ограничения, связанные с коронавирусом. В частности, после двухмесячного простоя в Киеве открыли метро. Проезд там, конечно, теперь будет по особым правилам, сообщает телеканал "112 Украина".Постепенно на Украине начали ослаблять карантинные меры и храмы: верующих уже пускают в церкви.Снят карантин и с главной святыни – Киево-Печерской лавры. Об этом в соцсетях сообщил глава представительства УПЦ при европейских международных организациях, викарий Киевской Митрополии епископ Виктор Барышевский (Коцаба).Доступ на ее территорию для верующих был закрыт с 5 апреля. Это произошло из-за вспышки коронавирусной инфекции.Ковидом там, по сведениям киевской мэрии, заразились 90 священнослужителей.Руководитель синодального информационно-просветительского отдела канонической УПЦ митрополит Климент в комментарии ТАСС подтвердил информацию о том, что Киево-Печерская лавра сняла ограничения на ее посещение верующими.Он также сообщил, что все ранее заболевшие выздоровели, ситуация со здоровьем проживающих на территории лавры стабильная. "Поэтому она будет осуществлять свою деятельность в рамках тех нормативов, которые установлены кабинетом министров Украины в отношении всех религиозных организаций", — сказал митрополит Климент.Отмечается, что богослужения в присутствии прихожан будут проводиться с соблюдением социальной дистанции и при условии пребывания не более одного человека на 10 квадратных метрах.