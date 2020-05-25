25.05.2020

2020-05-25 12:45:04

В Коврове начался суд над водителем, насмерть сбившим двоих детей

Несколько минут назад в ковровском суде приступили к рассмотрению уголовного дела в отношении Семена Федулина, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения в состоянии наркотического опьянения, повлекшего по неосторожности смерть двух детей. Сообщает портал «Ковровские вести».

По версии следствия, вечером 4 сентября 2019 года обвиняемый в состоянии наркотического опьянения за рулем «БМВ 320D» двигался по территории поселка Мелехово в сторону Коврова. Приближаясь к пешеходному переходу, он пересек сплошную линию разметки и выехал на полосу встречного движения. И на скорости свыше 91 км/ч совершил наезд на двоих 13-летних детей. Учившиеся в одном классе мальчик и девочка погибли.