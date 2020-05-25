25.05.2020

2020-05-25 17:25:04

В Коврове развернули второй инфекционный госпиталь

Инфекционный госпиталь для борьбы с коронавирусом в сжатые сроки. В Коврове готовится к открытию обновлённое отделение на базе городской больницы №1. Сколько пациентов оно сможет вместить и когда начнёт работу - в репортаже Дмитрия Горкина.

Строгий пропускной режим, как на военном объекте. Чтобы попасть внутрь обновлённого ковровского госпиталя для лечения КОВИД-19, придётся пройти немало коридоров и санобработок. Но пока вход и выход свободные, шутит главный врач горбольницы №1 Александр Плакунов. Все зоны распределены по принципу светофора. Красные - "мельцеровские" боксы - для непосредственно заражённых, жёлтые - для перемещения врачей и персонала, и зелёные - полностью защищённые от контакта с коронавирусом.

Александр Плакунов, главный врач городской больницы №1 г. Коврова

-Полностью экипируется медработник и он открывает эту дверь, проходит сюда. Эта дверь будет также закрыта, чтобы оттуда из жёлтой зоны заражённый воздух не попал сюда. Она закрывается, открывается эта дверь, здесь стоит вентиляция, которая создаёт повышенное давление здесь и воздух из того отделения сюда не пойдёт.

Само здание не новое, его построили в 69 году и служило оно также в качестве инфекционного. Но для лечения больных новой коронавирусной инфекцией потребовалось срочное переоснащение. На эти цели из областного бюджета выделили около 45 миллионов рублей. И всего за 1.5 месяца удалось развернуть 60 коек с кислородной подводкой, из них 20 для интенсивной терапии и реанимации.

Александр Плакунов, главный врач городской больницы №1 г. Коврова

Корпус простаивать совершенно не будет. Мы обслуживаем всех инфекционных больных, в том числе Камешковский и Вязниковский районы по необходимости, и поэтому все эти площади будут использоваться по назначению. Это и ВИЧи,и гепатит и ОРВИ, ГРИППы, различные кишечные расстройства. Всё это идёт в инфекционное отделение. И соответственно в таких условиях мы сможем оказывать квалифицированную медицинскую помощь всем нуждающимся.

Весь медперсонал прошёл специализированную переподготовку по лечению КОВИД-19. Причём, на обучение пошли добровольно. Всего вздесь будут трудиться 15 врачей, 25 медсестёр и около 10 человек среднего звена. Приступить к работе они готовы уже сегодня.

Роман Годунин, врио замгубернатора по ЖКХ Владимирской области

-Осталось буквально немножко, провести отмывку после строительного мусора, я думаю 28 числа данный корпус будет готов к приёму больных. Но все мы надеемся, что будет как он, так и остальные наши больнички использоваться по минимуму и мы уже придём к нормальной жизни.

Кстати, по данным облздрава сейчас в регионе развёрнуто более 700-от коек для инфицированных коронавирусом. Из них около 500-от с кислородом. Занято менее половины. И это без учёта Ковровской больницы номер 1, которая уже совсем скоро должна заработать в полную силу.

Дмитрий Горкин, Александр Голубев, Вести-Владимир.