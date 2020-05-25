Предприятия непродовольственной торговли заработают в Москве на следующем этапе снятия ограничений — это экономически важно. Сферу бытовых услуг нужно открывать после них.

Заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов указал в беседе с РИА Новости на значение непродовольственной торговли для экономики. Она является чуть ли не ключевым элементом товаропроводящей цепочки от производителя до потребителя. Кроме того, в этой сфере заняты многие люди.Когда у нас не работает непродовольственная торговля, то, хоть сама промышленность и открыта, это существенно ограничивает производство, — подчеркнул Ефимов.Он добавил, что на склад промышленности работать невыгодно, так как она в итоге сталкивается с нехваткой оборотных средств. Именно поэтому столичные власти сейчас работают над возможностью поэтапно вернуть торговлю к работе.Следующей на очереди стоит сфера бытовых услуг. Традиционно в ней занято наибольшее количество малых предприятий. Влияние этой сферы на уровень комфорта городской жизни сложно переоценить.Современный мегаполис невозможно представить без тех сервисов, которые он предлагает, — заметил заммэра.В Москве с 25 мая вновь начнут работу МФЦ, можно будет воспользоваться каршерингом. Другие ограничения, введенные в столице на фоне ситуации с коронавирусом, продлили до 31 мая.