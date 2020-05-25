В Москве пожилой мужчина стал жертвой мошенника. Злоумышленник похитил у него более миллиона рублей.
Как удалось выяснить полицейским, неизвестный позвонил пенсионеру и представился ..
В Москве пожилой мужчина стал жертвой мошенника. Злоумышленник похитил у него более миллиона рублей.
Как удалось выяснить полицейским, неизвестный позвонил пенсионеру и представился работником банка. Затем мошенник обманным путем узнал реквизиты банковской карты мужчины, после чего перевел себе на счет крупную сумму, передает сайт "".