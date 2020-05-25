По информации источника в правоохранительных органах столицы, в московской районе Фили-Давыдково на Кастанаевской улице рядом с мусорным контейнером найдено тело 22-летней гражданки Кубы.

По информации источника в правоохранительных органах столицы, в московской районе Фили-Давыдково на Кастанаевской улице рядом с мусорным контейнером найдено тело 22-летней гражданки Кубы.В момент обнаружения труп чернокожей девушки был полностью обнажен. На месте происшествия работают сотрудники Следственного комитета РФ, начата доследственная проверка, по итогам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела, передает ТАСС", — заключил источник.