Московские врачи вылечили еще 3 746 пациентов от новой коронавирусной инфекции.

Московские врачи вылечили еще 3 746 пациентов от новой коронавирусной инфекции, передает ТАСС. Как сообщила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова, число выздоровевших от COVID-19 увеличилось до 53586 человек.Москвичам в возрасте от 18 до 55 лет, переболевшим коронавирусной инфекцией, не имеющим хронических заболеваний, предлагается стать донорами плазмы. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.Накануне сообщалось о значительном снижении числа заболевших в России.