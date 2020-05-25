25 мая начался новый этап ослабления карантинного режима: в Москве и области открылись МФЦ. В столице пока принимать посетителей будут только 88 из 130 центров. Часть офисов переоборудованы под колл-центры. Попасть на прием можно только по предварительной записи.

25 мая начался новый этап ослабления карантинного режима: в Москве и области открылись МФЦ. В столице пока принимать посетителей будут только 88 из 130 центров. Часть офисов переоборудованы под колл-центры. Попасть на прием можно только по предварительной записи.Теперь это, скорее, рутина — измерение температуры при входе инфракрасным термометром уже никого не удивляет. Сотрудник МФЦ проверяет наличие маски и перчаток — в центр "Мои документы" пустят только в полном обмундировании. Брать ручку или платить картой можно без опаски, поверхности обрабатывают после каждого посетителя.Работают не все окна, специалисты принимают через одного, чтобы между клиентами соблюдалась дистанция в 1,5 метра. А вот так теперь выглядит зал ожидания: стульев стало меньше, они расставлены в шахматном порядке. Не очень удобно, зато безопасно.Справедливости ради стоит отметить, что сидеть на стульях некому, людей мало. Получить услуги можно только по предварительной записи и т только те, что нельзя оформить онлайн.- Мне нужно ребенку получить справку по месту регистрации. Он переходит в другую школу, требуют справку, что он прописан по конкретному адресу. Он несовершеннолетний, мое присутствие обязательно, справку выдают только на руки.Услуг, которые требуют личного присутствия, большинство. Это получение паспорта, замена прав, вопросы по наследству."Это услуги, связанные с начислением пособий, соцнаправление, услуги, связанные с недвижимостью, также получение паспортов общегражданских и заграничных, услуги МВД", — рассказывает Ольга Фефелова директор Центра государственных услуг "Мои документы".Записаться в МФЦ можно на сайте mos.ru. Старшему поколению в этом помогут социальные работники. За один прием можно получить только одну услугу.- Раньше можно было сразу все сделать, а сейчас только по одной услуге. Это, конечно, очень неудобно. Получается, надо ехать несколько раз.Однако, если у вас особая ситуация — рождение ребенка, выход на пенсию, перемена имени или вы, например, потеряли паспорт — документы оформят пакетом. Все остальное — онлайн: ОМС, ежемесячные выплаты, парковочное разрешение. Подробный перечень есть на сайте МФЦ. Из 130 московских центров госуслуг заработали 88. Это отделения, которые находятся в самых густонаселенных районах.