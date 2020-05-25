В Новосибирске прошла необычная спасательная операция. Дрейфующего подростка на матрасе эвакуировали с Оби. Об этом сообщает ГТРК Новосибирск со ссылкой на Муниципальную аварийно-спасательную службу областного центра.

В Новосибирске прошла необычная спасательная операция. Дрейфующего подростка на матрасе эвакуировали с Оби. Об этом сообщает ГТРК "Новосибирск" со ссылкой на Муниципальную аварийно-спасательную службу областного центра.По информации МАСС, дежурный получил сигнал о ЧП накануне. Звонивший рассказал том, что в районе пескобазы по Оби плывёт мальчик на надувном матрасе. Через 10 минут после этого спасатели обнаружили несовершеннолетнего молодого человека на середине реки."Подросток 2007 года рождения не смог самостоятельно выбраться на берег, попросил помощи. Специалисты доставили его на берег и передали родителям. Медицинская помощь не понадобилась", — раскрыли детали операции в МАСС.