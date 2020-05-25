Последний звонок — праздник и учителей и родителей школьников. Хотя, конечно, все понимают, что на самом деле это день учеников. Для них он — символ окончания одного жизненного этапа и начала следующего.

Последний звонок. Отмечать его, одеваясь нарядно в школу, такая же традиция как салат оливье и фильм "Ирония судьбы, Или с легким паром" на Новый год или куличи на Пасху. Еще из традиций праздника — говорить и выслушивать торжественные речи, признаваться в любви к учителям и ученикам, гулять целый день по городу с маленьким колокольчиком на груди, тайком пить шампанское из пластиковых стаканчиков.Считается, что Последний звонок — праздник учителей, учеников (вернее, бывших учеников) и их родителей. Хотя, конечно, все понимают, что на самом деле это день школьников. Именно для них он — символ окончания одного жизненного этапа и начала следующего.В 2020-м году ситуация изменилась. И Последний звонок проходит on-line как Всероссийская акция министерства просвещения. И подключившиеся к ней дома слушают торжественные речи. Но трансформировалась не только форма праздника, его суть тоже претерпела некоторые изменения. Именно их и хочется отметить.Начать, безусловно, стоит с традиционного поздравления школьникам. Но не только выпускникам — всем школьникам, окончившим этот учебный год. Потому что для многих (для большинства) переход на сетевое обучение стал непростым испытанием силы воли, усидчивости, выносливости и умения концентрироваться.Помимо того, что примерно 15% людей в мире не способны воспринимать информацию на слух, перестраиваться детям и молодым людям пришлось без какой бы то ни было подготовки. Кроме того, привычная форма обучения за партой в школе на уроках безусловно дисциплинирует и организует пространство и время намного лучше, чем получение образования в приятных, но расхолаживающих домашних условиях.В этом году с окончанием учебы (или очередного учебного года) обязательно надо поздравить родителей школьников. Им пришлось перестраиваться и полностью перестраивать свою жизнь в условиях пандемии и самоизоляции. Некоторые при этом оказались серьезно больны сами, заболели их близкие. Кто-то потерял работу или был вынужден работать из «домашнего офиса», то есть, зачастую из кухни,а иногда и ванной.При этом родителям школьников приходилось ежедневно участвовать в учебном процессе, который в обычной жизни проходит помимо. Мало того, что детей надо было поднять "к звонку" на первый урок, школьников приходилось приводить в такое состояние, чтобы они были способны образовываться.Наконец ребенок-ученик был готов постигать знания, но и тут всех подстерегали сложности и препятствия: у образовательных сайтов и программ, предлагаемых Минпросветом, регулярно падала сеть, зависал электронный дневник с заданиями, не открывались образовательные сервисы. После основной части, родители мужественно переходили к помощи в выполнении домашних заданий, к организации занятий с репетиторами. Только благодаря их поддержке, дети сумели закончить обучение в этом году.Последний звонок в этом году — отличный повод поблагодарить школьных учителей и преподавателей вузов. Тут надо сделать небольшое отступление. По данным фонда "Общественное мнение" 22% россиян (то есть примерно каждый пятый) никогда не пользовались интернетом. А 61% пользователей заходят в сеть с мобильных устройств.Это означает, что большая часть активных пользователей — молодежь. И что интернет используется людьми по большей части в развлекательных целях или для общения с ближними и дальними.А это, в свою очередь, означает, что "выходить" на on-line уроки преподавателям не только пришлось «с колес», некоторые учителя (в первую очередь, немолодые) в марте 2020-го года впервые в жизни увидели интернет.Оставим за скобками, что у них тоже есть дети, которых пришлось отодвигать в угол, что вставать им было необходимо еще раньше, чем ученикам (потому что школы и вузы требуют ежедневного данных о температуре и самочувствии), что директор требовал отчетов и планов. И что некоторым учителям "в свободное время" пришлось собирать сухие пайки школьникам.Каждое утро преподаватели и учителя выходили перед классом и начинали вести урок. И им никто не сказал, что проведение занятий в интернет формате требует принципиально иного подхода и дополнительного образования. Некогда и некому было их образовывать. Им только сказали, что продолжать занятия надо, иначе дети отвыкнут учиться и их потом не собрать.Как и у учеников, у них падала сеть, не работал дневник, не включались конференции (о существовании которых процентов 80 узнало впервые). Им на ходу приходилось придумывать и изобретать разные подходы к ученикам и (что скрывать) родителям — и тех и других приходилось мотивировать учиться. Иногда выслушивая нелестные эпитеты о своей внешности или ораторском умении. Как и все остальные они болели сами или у них болели близкие. Их накрывала паника, от переутомления они не спали ночами.Но чтобы не происходило в их жизни "за кадром", утром они включали сеть, чтобы провести еще один урок, провести семинар или прочитать лекцию.Последний звонок — отличная традиция. Но очень хочется пожелать всем вернуться к его классической форме. Чтобы белые банты, начищенные ботинки, немного речей и пара слезинок.И колокольчик на лацкане — символ чего-то нового. Настоящего.