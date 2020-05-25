Сотрудники полиции напоминают, что фиктивная постановка на учет иностранного гражданина влечет уголовную ответственность.

В мае текущего года в ходе оперативно-профилактических мероприятий участковым уполномоченным полиции межмуниципального отдела МВД России «Ковровский» был выявлен факт нарушения миграционного законодательства.Полицейские установили, что в период с апреля по май текущего года 28-летний житель Коврова, выступая в качестве принимающей стороны, предоставил в территориальный отдел по вопросам миграции пять уведомлений о прибытии граждан Республики Узбекистан, указав место их проживания в своей квартире. Однако намерения предоставить помещение для проживания иностранцам, прибывшим в Россию на заработки, у молодого человека не было.Отделом дознания МО МВД России «Ковровский» в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации).Сотрудники полиции напоминают, что фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации влечет уголовную ответственность.Максимальное наказание, предусмотренное за данное деяние, - лишение свободы на срок до трех лет.Под фиктивной постановкой на учет иностранных граждан или лиц без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации понимается постановка их на учет по месту пребывания в Российской Федерации на основании представления заведомо недостоверных (ложных) сведений или документов, либо постановка иностранных граждан или лиц без гражданства на учет по месту пребывания в Российской Федерации в помещении без их намерения фактически проживать (пребывать) в этом помещении или без намерения принимающей стороны предоставить им это помещение для фактического проживания (пребывания), либо постановка иностранных граждан или лиц без гражданства на учет по месту пребывания по адресу организации, в которой они в установленном порядке не осуществляют трудовую или иную не запрещенную законодательством Российской Федерации деятельность.