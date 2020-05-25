В день, когда Иосифу Бродскому исполнилось бы 80 лет, он вернулся в Петербург. С дома на улице Пестеля поэт смотрит точно на свой балкон в доме Мурузи, где в полутора комнатах жил поэт с родителями вплоть до своей эмиграции. Граффити появилось, когда шел онлайн-марафон в память о Бродском.

В день, когда Нобелевскому лауреату Иосифу Бродскому исполнилось бы 80 лет, он "вернулся" в Петербург. С дома на улице Пестеля поэт "смотрит" точно на свой балкон в доме Мурузи, где "в полутора комнатах" жил с родителями с 1955-го по 1972 год.Граффити, на котором запечатлен Бродский, появилось в его день рождения, 24 мая, — ровно в тот момент, когда в память о поэте шел онлайн-марафон.В нем, как сообщалось ранее, приняли участие Диана Арбенина, Баста, Александр Васильев, Noize MC, Billy's Band и многие другие артисты.В мае 2015 года квартира-музей Бродского "Полторы комнаты" открывался на один день в честь юбилея поэта, а затем реставрация продолжалась.С февраля 2020 года он начал прием небольших групп по предварительной записи, но его пришлось приостановить из-за ограничений по коронавирусу, передает РИА Новости. Пока это возможно только виртуально.В "Инстаграме" музея, где и опубликовано граффити, комментаторы выражают надежду, что коммунальщики его не замажут, и Бродский будет смотреть со стены дома напротив на те самые "полторы комнаты".Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Музей Иосифа Бродского (@brodsky.online) 24 Май 2020 в 1:26 PDTАвтор рисунка Олег Лукьянов на своей странице "ВКонтакте" процитировал строки Бродского, которые в нынешней ситуации самоизоляции звучат особенно актуально: "Для нас квартира — это пожизненно, город — пожизненно, страна – пожизненно".Именно из дома Мурузи в марте 1964-го поэт был отправлен в ссылку в Архангельскую область по статье "о тунеядстве". Там он должен был провести 5 лет, но благодаря помощи заступившихся за него деятелей культуры вернулся домой раньше: в 1965 году.Через несколько лет Бродский был лишен советского гражданства: в 1972 году он навсегда покинул этот дом в Петербурге и эмигрировал в США."Но поэты всегда возвращаются", — написал автор граффити Олег Лукьянов, комментируя в соцсети свой замысел.Рисунок, к сожалению, был на здании недолго: днем 25 мая его все-таки закрасили.Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Музей Иосифа Бродского (@brodsky.online) 25 Май 2020 в 1:39 PDTКак стало известно изданию "Фонтанка", такое распоряжение дала инициативная завхоз школы №189: именно на ее здании было изображение поэта.Журналистам она сказала, что "в школе делать граффити нельзя". Таково, по словам завхоза, распоряжение ГАТИ (Государственной административно-технической инспекции).