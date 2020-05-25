В понедельник, 25 мая, в Московском районе Санкт-Петербурга случилось серьезное ДТП. Водитель машины Peugeot врезался в стоящий автомобиль Opel. От сильного удара иномарка наехала на своего ..

В понедельник, 25 мая, в Московском районе Санкт-Петербурга случилось серьезное ДТП. Водитель машины Peugeot врезался в стоящий автомобиль Opel.От сильного удара иномарка наехала на своего владельца, который стоял на проезжей части. Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии. По факту случившегося полиция проводит проверку.