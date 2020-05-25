Местный житель подозревается в хищении имущества у своего приятеля.

В дежурную часть ОМВД России по Петушинскому району обратился житель поселка Городищи с заявлением о краже мобильного телефона. Материальный ущерб составил более 12 тысяч рублей.Полицейские выяснили, что в гостях у потерпевшего находился приятель, 34-летний местный житель. Подозрение пало на него.Подозреваемый сознался в содеянном и пояснил, что, воспользовавшись моментом, когда за ним никто не наблюдал, похитил имущество и продал его. Похищенный телефон полицейские изъяли и вернули законному владельцу.Следственным отделом ОМВД России по Петушинскому району в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.