Страшная находка была сделана в минувшее воскресенье, 24 мая, в лесу недалеко от санатория Горки Ленинские.

В окрестностях подмосковного Видного обнаружили две сумки с останками расчлененного мужчины, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.Страшная находка была сделана в минувшее воскресенье, 24 мая, в лесу недалеко от санатория "Горки Ленинские". В одной сумке находилась завернутая в пакет голова, в другой — руки и ноги.Личность погибшего сейчас пытаются установить следователи. Врем смерти предстоит определить судмедэкспертам.