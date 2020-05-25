118 из 126 многофункциональных центров государственных услуг (МФЦ) возобновили работу в Подмосковье 25 мая. При этом они пока будут работать только для юридических лиц, подчеркнул губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он поручил главам городских округов контролировать соблюдение санитарных норм. Для физических лиц МФЦ в этом случае откроют свои двери через неделю.

118 из 126 многофункциональных центров государственных услуг (МФЦ) возобновили работу в Подмосковье 25 мая. При этом они пока будут работать только для юридических лиц, подчеркнул губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он поручил главам городских округов контролировать соблюдение санитарных норм. Андрей Воробьев надеется, что для физических лиц МФЦ в этом случае откроют свои двери через неделю.Посещение МФЦ в Подмосковье возможно только по предварительной записи, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья. При этом центры оказывают услуги только по 7 видам.Открытие подмосковных МФЦ пройдет в три этапа. На первом этапе посещение центров будет доступно с ограниченным перечнем услуг для юрлиц и только по предварительной записи. На втором этапе количество оказываемых услуг для юридических лиц будет расширено, к услугам получат доступ физические лица. Список оказываемых услуг расширится до 51. Третий этап – это работа МФЦ в штатном режиме. На этом этапе доступны все 330 услуг.25 мая перед подмосковными МФЦ выстроились очереди из не подавших заранее заявок людей. Им, к сожалению, в обслуживании отказали. Те, кто записался заранее, заходили внутрь МФЦ строго по времени, в медицинских масках и перчатках."Дисциплина должна быть везде — начиная с автобуса и заканчивая стройками, промышленными предприятиями, где сейчас работает огромное количество людей. Я хотел бы поблагодарить сотрудников полиции и Росгвардии, контролирующие, надзирающие органы, которые обеспечивают меры безопасности, — добавил Андрей Воробьев на заседании подмосковного правительства. — Надеемся, что это позволит нам приблизиться к этапу, в который Роспотребнадзор включает работу уже потребительского рынка".В Москве 25 мая открылись 88 из 130 МФЦ. Также в Москве возобновляется работа каршеринга. В планах – открытие непродовольственных магазинов и сферы бытовых услуг.