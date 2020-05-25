В квартире подозреваемого полицейские обнаружили и изъяли 660 предметов, конструктивно схожих с боеприпасами к огнестрельному оружию...

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Чертаново Южное задержали подозреваемого в хранении боеприпасов.В полицию поступила информация о том, что в одной из квартир на Варшавском шоссе мужчина в ходе конфликта угрожает супруге.Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали 71-летнего москвича. В квартире подозреваемого полицейские обнаружили и изъяли 660 предметов, конструктивно схожих с боеприпасами к огнестрельному оружию. Согласно проведенному исследованию изъятое относится к штатным боеприпасам к боевому нарезному огнестрельному оружию.Дознанием ОМВД России по району Чертаново Южное возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22