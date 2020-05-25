Большинство пациентов в Самарской области переносят коронавирусную инфекцию бессимптомно. Об этом сообщает ГТРК Самара со ссылкой на главного внештатного специалиста Министерства здравоохранения по инфекционным болезням Ирину Роганову.

Большинство пациентов в Самарской области переносят коронавирусную инфекцию бессимптомно. Об этом сообщает ГТРК "Самара" со ссылкой на главного внештатного специалиста Министерства здравоохранения по инфекционным болезням Ирину Роганову."У большинства заболевших вирус обнаружили случайно во время обследования. Поэтому огромное количество больных выявляется благодаря тестам. Люди проходят обследование по разным причинам, и в мазках обнаруживается инфекция", — говорит Ирина Роганова.У части пациентов COVID-19 протекает бессимптомно или в легкой форме по типу ОРВИ. Однако врач напомнила, что у некоторых инфекция быстро провоцирует возникновение пневмонии: "Особенность данной пневмонии в том, что, как правило, она развивается очень быстро. Состояние человека стремительно ухудшается и ему необходима срочная помощь".В самарских больницах сейчас примерно 25% пациентов находятся в состоянии средней степени и порядка 4% — в тяжелом состоянии. За сутки в регионе коронавирусом заболели еще 97 человек В общей сложности за все время в области зафиксировано 2118 пациентов с COVID-19. 642 - выписаны домой.