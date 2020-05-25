В Санкт-Петербурге задержали троих телефонных мошенников, которые обманывали пожилых людей. По версии следствия, подозреваемые являются активными участниками криминального сообщества. Для совершения преступлений они использовали классическую схему обмана.

В Санкт-Петербурге задержали троих телефонных мошенников, которые обманывали пожилых людей. По версии следствия, подозреваемые являются активными участниками криминального сообщества. Для совершения преступлений они использовали классическую схему обмана."Сотрудниками Управления уголовного розыска Главного управления МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с коллегами из Московского района задержаны трое активных участников группы, подозреваемых в мошенничестве в отношении пенсионеров. По версии следствия, злоумышленники приобрели базу с персональными данными жителей Санкт-Петербурга на одном из рынков. Они звонили пожилым людям и представлялись их родственниками. Ссылаясь на различные тяжелые жизненные ситуации, подозреваемые просили одолжить им денежные средства в пределах 100-150 тысяч рублей. Когда доверчивые граждане соглашались, к ним приезжал курьер, который забирал деньги. По предварительным данным, ущерб, причиненный девяти петербуржцам, составил 1,5 миллиона рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые задержаны. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено девять уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.