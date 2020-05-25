В регионах подготовку абитуриентов по программе образовательного центра Сириус можно начинать уже с 7 класса. Такое мнение выразила глава центра и руководитель фонда Талант и успех Елена Шмелева, передает ГТРК Кубань.

В регионах подготовку абитуриентов по программе образовательного центра "Сириус" можно начинать уже с 7 класса. Такое мнение выразила глава центра и руководитель фонда "Талант и успех" Елена Шмелева, передает ГТРК "Кубань"."Мы хотели бы, чтобы абитуриентов начинали готовить на базе региональных центров не с 11 класса, а с 7-го. В том числе в рамках программы умного и активного отдыха, где ребята могли бы узнать об актуальных задачах региона. Курсы "Сириуса" открыты для всех. Каждый может попробовать силы в продвинутой геометрии, проверить свой уровень", – говорит Шмелева.Все региональные центры обновят календарь программ, а с 1 июня его опубликуют на официальном сайте "Сириуса".