В США число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило отметку в 1 миллион 600 тысяч, Соединенные Штаты остаются на первом месте по количеству заболевших. На второе место вышла Бразилия, где отмечается стремительный рост уровня заболеваемости.

В США число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило отметку в 1 миллион 600 тысяч, Соединенные Штаты остаются на первом месте по количеству заболевших. На второе место вышла Бразилия, где отмечается стремительный рост уровня заболеваемости. США объявили, что запрещают въезд иностранцам, которые за последние две недели были в Бразилии.Эти кадры уже облетели соцсети: США, озеро Озаркс, десятки, если не сотни, отдыхающих. Никаких защитных масок, о социальной дистанции тоже никто не вспоминает. Жаркая погода сильнее страха коронавируса.Подобная ситуация и на других американских пляжах. Во многих штатах уже значительно смягчили карантинные меры — на побережьях полно отдыхающих, работают бары и рестораны. В то же время медики напоминают, что пик заболеваемости еще не пройден и лучше по возможности оставаться дома. Но губернаторы в основном решительно настроены возвращаться к привычной жизни."Мы готовимся к открытию Лонг-Айленда. Там ежедневно будут чистить и дезинфицировать все поезда и автобусы, и такое на моей памяти впервые. Также мы хотим, чтобы люди, которые остаются дома, могли себя чем-то занять, а для этого нужны спортивные передачи по телевизору. Так что мы призываем спортивные команды как можно скорее возобновить тренировки", — заявил губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.Несмотря на постепенное смягчение мер, появляются и новые запреты. Так, власти США объявили, что из-за вирусной угрозы с 29-го мая запрещают въезд иностранцам, которые за последние две недели побывали в Бразилии. В этой стране сейчас резко увеличилось число подтвержденных случаев заражения COVID-19 — их более 360 тысяч. Главные эпицентры — в Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро. Несмотря на это, в Бразилии регулярно проходят массовые митинги — то против президента Болсонару, то в его поддержку.Тем временем, власти Аргентины собираются посоветоваться с Испанией по поводу возобновления Суперлиги. По словам президента страны Альберто Фернандеса, болельщики уже соскучились по футболу. "Мы внимательно следим за тем, как в этом вопросе действуют испанцы, и анализируем, когда нашим командам можно будет вернуться к полноценным тренировкам. Но, например, в Буэнос-Айресе это было бы очень трудно. Может быть, где-то в сельской местности это можно сделать быстрее. Нужно быть очень осторожными", — подчеркнул он.Призывают к осторожности власти практически всех стран Латинской Америки. Режим ЧС продлен в Венесуэле, больницы перегружены в Чили. Бьют тревогу и мексиканцы, особенно в штате Мехико, на который приходится около половины всех случаев заражения в стране.