Обработка личных данных пользователей портала проверки московских цифровых пропусков ведется в строгом соответствии с федеральным законом о персональных данных. Об этом заявил глава департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексей Фурсин.

Обработка личных данных пользователей портала проверки московских цифровых пропусков ведется в строгом соответствии с федеральным законом. Об этом заявил глава департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексей Фурсин.Он подчеркнул, что согласие на обработку данных, которое подписывают пользователи, является типовым документом. "Хранение и обработка персональных данных пользователей портала i.moscow ведется в строгом соответствии со 152-м федеральным законом "О персональных данных", — подчеркнул он.Указанные данные используются в процессе выдачи цифровых пропусков для работающих, передает "Интерфакс". При этом проверяется работает ли человек в той организации, которую он указал при оформлении пропуска, или нет.Режим самоизоляции действует в столице с конца марта. 15 апреля были введены пропуска для передвижения по городу на личном и общественном транспорте.25 мая в Москве начинается первый этап снятия ограничений. Открылись 88 офисов МФЦ, начал работу каршеринг. Ношение масок и перчаток в общественных местах является обязательным.