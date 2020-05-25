В Свердловской области, как и во всех регионах, ограничения в сфере спорта будут сниматься в три этапа. Сейчас разработкой плана выхода из режима самоизоляции занимается Министерство физической культуры России совместно с Роспотребнадзором.

В Свердловской области, как и во всех регионах, ограничения в сфере спорта будут сниматься в три этапа. Сейчас разработкой плана выхода из режима самоизоляции занимается Министерство физической культуры России совместно с Роспотребнадзором.Как уточняет ГТРК "Урал", на фоне сохраняющейся эпидемии коронавируса возможно только поэтапное снятие ограничение. Кроме соблюдения общего графика, рекомендованного властями, каждая спортивная организация обязана будет пройти полную проверку. Только после этого учреждение сможет открыться.Уже сообщалось, что тренировки с 21 июня возобновят футболисты. Матчи, не доигранные от чемпионата России, пройдут без зрителей. По словам министра физической культуры и спорта Свердловской области Леонида Рапопорта, со всеми командами налажены взаимоотношения. Игровые виды спорта от нашей области представляют 16 команд.