В закрытом из-за COVID-19 Свободном должников ловят на контрольно-пропускных пунктах. Судебные приставы получили соответствующее разрешение от городских властей. Рейды организуют два раза в неделю.

В закрытом из-за COVID-19 Свободном должников ловят на контрольно-пропускных пунктах. Судебные приставы получили соответствующее разрешение от городских властей, передает ГТРК "Амур".Рейды организуют два раза в неделю. Определяют неплательщиков будут по автомобильным госномерам. Решения о мерах воздействия принимаются на месте. Если сумма долга превышает 30 тысяч рублей, возможен арест транспортного средства.Напомним, около недели назад на одном из КПП в Свободном была изъята машина злостного алиментщика. Кроме того, он отправился в тюрьму на 10 суток.