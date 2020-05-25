ЧП в пятиэтажном жилом доме в Казани. Там сегодня утром произошел взрыв газа. Как стало известно ГТРК Татарстан, взрыв прогремел около пяти часов утра. Выяснилось, что хозяйка одной из квартир на пятом этаже мыла пол на кухне и сдвинула газовую плиту.

ЧП в пятиэтажном жилом доме в Казани. Там сегодня утром произошел взрыв газа. Как стало известно ГТРК "Татарстан", взрыв прогремел около пяти часов утра. Выяснилось, что хозяйка одной из квартир на пятом этаже мыла пол на кухне и сдвинула газовую плиту. После чего и произошла утечка, а затем хлопок.Женщина госпитализирована, она контужена. Прибывшими пожарными эвакуированы жильцы дома: 42 взрослых и 10 детей. Они размещены в школы №64. Жители первого и четвëртого подъездов вернулись в свои квартиры.После взрыва на стене дома появилась трещина. На месте работают строительные эксперты. Они должны оценить состояние пострадавшего здания. Сейчас проверкой случившегося занимается прокуратура Татарстана. На месте ЧП побывал начальник Главного управления МЧС России по РТ Рафис Хабибуллин, сообщили в МЧС.Глава прокуратуры РТ Илдус Нафиков дал поручение проверить состояние газового оборудования в доме, а также правила его эксплуатации. На место происшествия также приехал прокурор Казани Олег Дроздов."Вести" следят за развитием событий.