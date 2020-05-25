Памятник в честь Великой Победы в подмосковной Черноголовке подвергся нападению со стороны неизвестного вандала. Злоумышленника зафиксировала камера наблюдения.

Памятник в честь Великой Победы в подмосковной Черноголовке подвергся нападению со стороны неизвестного вандала. Злоумышленника зафиксировала камера наблюдения.Вопиющий случай произошел днем 23 мая на бульваре имени Золотого, где в 2004 году и был установлен мемориал. На кадрах видно, как стоявший в сторонке мужчина неожиданно направился к памятнику, опрокинул ногой венок, потоптался на нем, а затем разбросал ногами цветы и спешно удалился.Задержать подозреваемого пока не удалось. Прокуратура Ногинска проводит проверку.