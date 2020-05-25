Драка на борту приземлившегося в Домодедове самолета Уральских авиалиний произошла из-за случайного соприкосновения. Пассажирка сняла стычку на видео.

Драка на борту приземлившегося в Домодедове самолета "Уральских авиалиний" произошла из-за случайного прикосновения. Пассажирка сняла стычку на видео.Завершившийся в отделении полиции инцидент произошел в 17:35 24 мая, когда следовавший из Сочи лайнер приземлился в Москве. Выходы еще не открыли, но пассажиры привычно бросились доставать ручную кладь. В этот момент один из противников облокотился на спинку кресла и задел рукой сидевшего перед ним мужчину. Извинений не хватило, последовала словесная перепалка с выпадами в адрес родственников вплоть до третьего колена, а за ней драка.Сцепились пассажиры не на шутку, разнять их смогли только полицейские, а вмешательство стюардов ни к чему не привело."Вы нам сейчас весь самолет сломаете!" — взывал к противникам бортпроводник, но услышан не был.В итоге пассажиры рейса покинули борт с серьезной задержкой, а хулиганов 1986 и 2001 года рождения доставили в отделение.