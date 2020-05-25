Менеджеры компании Amazon уже несколько лет ведут переговоры с различными проектами и продюсерами на предмет покупки потенциальных звезд в мире подкастов. При этом, как утверждают журналисты за эксклюзивные права Amazon предлагает суммы от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов долларов.

Подкасты превращаются в новый модный тренд в хай-тек индустрии. За звездных ведущих в этой сфере компании готовы платить миллионы долларов. Как пишет агентство Bloomberg менеджеры компании Amazon уже несколько лет ведут переговоры с различными проектами и продюсерами на предмет покупки потенциальных звезд в мире подкастов. При этом как утверждают журналисты за эксклюзивные права Amazon предлагает суммы от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов долларов, что в несколько раз выше любого предложения конкурентов.Интересно, что компания, судя по всему, намерена развивать подкасты сразу в двух своих сервисах: в интернет-магазине аудиокниг Audible и на платформе Amazon Music. Что касается Audible тут все вполне ожидаемо, это сервис продавал аудиоконтент еще до того, как подкаст получил свое название и пять лет назад даже был самым узнаваемым брендом среди слушателей подкастов. В последние несколько лет Audible финансирует оригинальные серии программ с известными авторами, отдавая предпочтение знаменитостям, которые могут расширить аудиторию за пределы заядлого слушателя аудиокниг.А вот ход с Amazon Music был неожиданным. Как пишет Bloomberg, после того, как появились слухи, что в ближайшее время Amazon Music добавит подкасты в свое приложение команде Audible с удвоенной силой стали искать потенциальных звезд подкастинга и даже решили пересмотреть свою модель подписки. Amazon Music является четвертым по величине платным музыкальным сервисом, уступая Spotify, Apple Music и YouTube Music, причем основная аудитория приходится на владельцев "умных" колонок с голосовым ассистентом Alexa на борту. Лидером в этой области является шведский сервис Spotify, купивший в прошлом году за 230 млн долларов сразу две компании. Одну из самых известных в мире подкаст-студии Gimlet Media и платформу для записи и распространения все тех же подкастов. Из крупных игроков на этом рынке также стоит отметить Apple Music и YouTube Music. В России это рынок еще продолжает формироваться. После фальстарта 8-10-летней давности речь уже идет не об отдельных сайтах, а о больших игроках, тестирующих эту модель. Осенью 2018 года бесплатную подкаст-платформу запустили "ВКонтакте", зимой 2019 и на "Яндекс.Музыке" открылась бета-версия раздела с аудиолекциями и подкастами. Рубрику назвали "Немузыка", впрочем понимания насколько такие аудиопередачи востребованы на отечественном рынке нет. Компания результатами своих экспериментов не делится. Да и на карантине подкасты переживают не лучшие времена, потому что их слушают обычно на пробежках или в пути в транспорте, на работу или учебу или обратно, когда неудобно просматривать YouTube или записи в соцсетях.