Вирусолог Надежда Жлобак предупредила россиян об опасности лечения коронавирусной инфекции COVID-19 лекарствами от ОРВИ. Специалист перечислила некоторые препараты, которые могут лишь ..

Вирусолог Надежда Жлобак предупредила россиян об опасности лечения коронавирусной инфекции COVID-19 лекарствами от ОРВИ. Специалист перечислила некоторые препараты, которые могут лишь ухудшить ситуацию.Среди них оказались "Аспирин", "Вольтарен", "Диклофенак" и "Напроксен", которые принимают для предотвращения воспаления. Жлобак пояснила, что эти лекарства создают дополнительный комфорт для коронавируса, сообщает "".