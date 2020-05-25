Распространение коронавируса находится на последней стадии. Об этом сообщил испанский вирусолог Бенито Альмиранте. Его слова передает газета El Nacional.

Распространение коронавируса находится на последней стадии. Об этом сообщил испанский вирусолог Бенито Альмиранте. Его слова передает газета El Nacional.Коронавирус похож на сезонный грипп, отметил эксперт. Природа заболевания и своевременно принятые карантинные меры позволили остановить распространение COVID-19, сообщил Альмиранте, который заведует отделом инфекционных заболеваний в одной из клиник Барселоны.Эпидемия коронавируса быстро затронула все страны мира, затем ее распространение замедлилось, констатировал специалист. Он напомнил, что грипп летом практически исчезает.Сравнивая его с коронавирусом, Альмиранте сделал прогноз, что эпидемия фактически завершится через две-три недели. Вторую волну COVID-19 эксперт назвал маловероятной.В Испании коронавирус пошел на спад с первой половины мая. В стране отменены практически все ограничительные меры, работают магазины, кафе и рестораны.Власти страны надеются провести полноценный туристический сезон. Премьер-министр королевства Педро Санчес объявил об открытии Испании для иностранных туристов с 1 июля. Помещать прибывших на двухнедельный карантин не будут.Кроме того, 8 июня возобновятся игры национального футбольного чемпионата, прерванные из-за коронавируса. Правда, первое время матчи будут проходить без зрителей.Напомним, что в России за последние сутки выявили 8 946 случаев . Общее число заболевших в нашей стране превысило 353 тысячи. диагностирован у 5,31 миллиона человек.25 Май 2020 в 12:44 PDT